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Полиция Калифорнии остановила преследование, чтобы зарядить Tesla правоохранителей

Киев • УНН

 • 13296 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Единственный электромобиль Tesla Model S полицейского департамента города Фримонт (штат Калифорния) разрядился прямо во время преследования подозреваемого, сообщает местное издание The Mercury News со ссылкой на официального представителя городской полиции, передает УНН.

Полиция Калифорнии остановила преследование, чтобы зарядить Tesla правоохранителей

Инцидент произошел 20 сентября, пишет CNN. Полицейский Джесси Хартман начал погоню за автомобилем, который мог быть связан с преступлением в городе Санта-Клара. Водитель отказался остановиться; скорость преследования достигала 200 километров в час.

В какой-то момент Хартман связался с диспетчером и сказал, что не может продолжать погоню, потому заряда его Tesla хватит не более чем на 10 километров, сообщает The Mercury News со ссылкой на запись полицейских переговоров.

Вместо Tesla погоню продолжили обычные патрульные машины, а Хартман отправился заряжать электромобиль.

Но примерно через восемь минут полицейские отказались от преследования подозреваемого из-за его опасной манеры управления. Позже эту машину нашли брошенной на Сан-Хосе, сообщает CNN, а сам водитель скрылся. В полиции города предположили, что электромобиль разрядился во время преследования, потому что его забыла зарядить предыдущая смена. В области подчеркнули, что в обычном автомобиле тоже мог бы закончиться бензин в самый неподходящий момент.

Стоит также отметить, что данная Tesla — единственный электромобиль в распоряжении местной полиции.

Переговоры полицейского с диспетчером полиции:

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