Поліція арештувала 16-го підозрюваного у справі теракту в Манчестері
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Поліція арештувала шістнадцятого підозрюваного у справі теракту в Манчестері, передає УНН з посиланням на манчестерську поліцію у Twitter.
У рамках розслідування теракту на “Манчестер Арені” правоохоронці затримали ввечері у неділю 19-річного чоловіка у районі Гортон. У понеділок зранку було затримано ще одного підозрюваного — 23-річного чоловіка у Шорхем-бай-сі.
Загальна кількість затриманих наразі становить 16 осіб. Двох з них відпустили без пред’явлення звинувачень. Таким чином, за даними поліції, зараз утримуються 14 осіб для проведення допитів.
Нагадаємо, 22 травня ввечері, невдовзі після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде, смертник підірвав себе в холі стадіону в Манчестері. У результаті вибуху 22 людини загинули, близько 60 отримали поранення.