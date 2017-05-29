Полиция арестовала 16-го подозреваемого по делу теракта в Манчестере

В рамках расследования теракта на “Манчестер Арене” правоохранители задержали вечером в воскресенье 19-летнего мужчину в районе Гортон. В понедельник утром был задержан еще один подозреваемый — 23-летний мужчина в Шорхем-бай-си.

Общее количество задержанных пока составляет 16 человек. Двух из них отпустили без предъявления обвинений. Таким образом, по данным полиции, сейчас содержатся под стражей 14 человек для проведения допросов.

Напомним, 22 мая вечером, вскоре после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде, смертник подорвал себя в холле стадиона в Манчестере. В результате взрыва 22 человека погибли, около 60 получили ранения.