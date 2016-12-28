Поліцейському повідомили підозру у скоєнні ДТП на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Кривому Розі патрульному поліцейському повідомлено про підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратурі Дніпропетровської області.
Так, у жовтні 2016 року близько шостої години ранку патрульний поліцейський у м. Кривому Розі разом з двома пасажирами (теж патрульними поліцейськими), рухаючись на службовому авто Тойота Пріус, допустив зіткнення з припаркованим біля правого краю проїзної частини автомобілем Деу Сенс, після чого виїхав за межі проїзної частини, зіткнувшись з металевою огорожею та деревом.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди два пасажири автомобілю Тойота Пріус були травмовані.
Наразі патрульному повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
Досудове розслідування триває.