Поліцейського-хабарника судитимуть у Дніпрі

"У листопаді 2016 року поліцейському стало відомо, що учень однієї зі шкіл міста Дніпра скоїв злочин — незаконно заволодів грошовими коштами громадянина. До відділу поліції звернувся брат неповнолітнього, якому правоохоронець запропонував передати йому неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. грн за неповідомлення керівнику органу досудового розслідування про скоєння підлітком кримінального правопорушення. У січні поточного року поліцейський отримав частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. грн, а через декілька днів біля житлового будинку у Дніпрі під час передачі другої частини грошових коштів у розмірі 4 тис.грн зловмисника було викрито правоохоронними органами",- повідомили у прокуратурі.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, 14 квітня співробітників ДФС на Закарпатті затримали на хабарі.