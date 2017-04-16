Поліцейського-хабарника судитимуть у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно інспектора одного з відділів поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання службовою особовою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади). Про це кореспонденту УНН повідомили в обласній прокуратурі.
"У листопаді 2016 року поліцейському стало відомо, що учень однієї зі шкіл міста Дніпра скоїв злочин — незаконно заволодів грошовими коштами громадянина. До відділу поліції звернувся брат неповнолітнього, якому правоохоронець запропонував передати йому неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. грн за неповідомлення керівнику органу досудового розслідування про скоєння підлітком кримінального правопорушення. У січні поточного року поліцейський отримав частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. грн, а через декілька днів біля житлового будинку у Дніпрі під час передачі другої частини грошових коштів у розмірі 4 тис.грн зловмисника було викрито правоохоронними органами",- повідомили у прокуратурі.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Нагадаємо, 14 квітня співробітників ДФС на Закарпатті затримали на хабарі.