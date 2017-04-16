Полицейского-взяточника будут судить в Днепре

"В ноябре 2016 полицейскому стало известно, что ученик одной из школ города Днепра совершил преступление - незаконно завладев денежными средствами гражданина. В отдел полиции обратился брат несовершеннолетнего, которому милиционер предложил передать ему неправомерную выгоду в размере 5 тыс. грн за несообщение руководителю органа досудебного расследование о совершении подростком уголовного преступления. В январе текущего года полицейский получил часть неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. грн, а через несколько дней возле жилого дома в Днепре во время передачи второй части денежных средств в размере 4 тыс.грн злоумышленника разоблачили правоохранители ", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, 14 апреля сотрудников ДФС на Закарпатье задержали на взятке .