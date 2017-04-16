Полицейского-взяточника будут судить в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении инспектора одного из отделов полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 УК Украины (получение должностным личным неправомерной выгоды для себя не совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием предоставленной ему власти). Об этом корреспонденту УНН сообщили в областной прокуратуре.
"В ноябре 2016 полицейскому стало известно, что ученик одной из школ города Днепра совершил преступление - незаконно завладев денежными средствами гражданина. В отдел полиции обратился брат несовершеннолетнего, которому милиционер предложил передать ему неправомерную выгоду в размере 5 тыс. грн за несообщение руководителю органа досудебного расследование о совершении подростком уголовного преступления. В январе текущего года полицейский получил часть неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. грн, а через несколько дней возле жилого дома в Днепре во время передачи второй части денежных средств в размере 4 тыс.грн злоумышленника разоблачили правоохранители ", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, 14 апреля сотрудников ДФС на Закарпатье задержали на взятке .