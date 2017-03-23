Поліцейський вимагав 27 тисяч грн за повернення водійського повідчення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Краматорську на хабарі в 27 тисяч гривень спіймали поліцейського, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Так, до правоохоронних органів звернувся громадянин з інформацією про те, що його знайомий - співробітник поліції вимагає в нього хабара у сумі 1000 доларів США. За таку суму правоохоронець обіцяє повернути чоловікові раніше вилучене за адміністративне правопорушення водійське посвідчення.
У четвер, 23 березня, після передачі коштів у сумі 27 тис грн правоохоронці затримали інспектора патрульної поліції у містах Слов’янську та Краматорську, який наразі виконує обов’язки прес-офіцера Управління патрульної поліції у місті Слов’янську та Краматорську.
Під час огляду автомобіля, в якому відбувалась передача хабара, виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 27 тисяч грн.
Наразі поліцейського затримано, вирішується питання про оголошення підозри за ч.3 ст.368 (отримання неправомірної вигоди) КК України, а також обрання міри запобіжного заходу.
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