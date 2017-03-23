Полицейский требовал 27 тыс. грн за возврат водительского удостоверения

Так, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что его знакомый - сотрудник полиции требует у него взятку в сумме 1 000 долларов США. За такую ​​сумму правоохранитель обещает вернуть мужчине ранее изъятое за административное правонарушение водительское удостоверение.

В четверг, 23 марта, после передачи средств в сумме 27 тыс. грн правоохранители задержали инспектора патрульной полиции в городах Славянске и Краматорске, который сейчас исполняет обязанности пресс-офицера управления патрульной полиции в городе Славянске и Краматорске.

Во время осмотра автомобиля, в котором происходила передача взятки, обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 27 000 грн.

Полицейского задержали, решается вопрос об объявлении подозрения по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины, а также избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, киевский адвокат "решал" судебные вопросы за деньги.