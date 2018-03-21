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Поліцейський на смерть збив пішохода на Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Підполковник поліції скоїв наїзд на пішохода в районі Орлянка Запорзької області, в результаті чого постраждалий загинув. Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Запорізькій області, передає УНН.

“20 березня близько 18:30 в районі села Орлянка Михайлівського району поліцейський на власному автомобілі скоїв наїзд на пішохода. В результаті аварії чоловік, особа якого встановлюється, доставлений до районної лікарні. Від отриманих травм останній помер”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначено, поліцейський, який знаходився за кермом автівки, — тимчасово виконуючий обов’язки начальника одного з відділів Михайлівського відділення поліції Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Наразі вирішується питання про відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків на період проведення досудового розслідування.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Чернівецькій області автомобіль на іноземній реєстрації на смерть збив 77-річну пенсіонерку.

Українські Національні Новини

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