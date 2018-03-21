Полицейский насмерть сбил пешехода в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Подполковник полиции совершил наезд на пешехода в районе Орлянка Запорзькои области, в результате чего пострадавший погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Запорожской области, передает УНН.
"20 марта около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района полицейский на собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина, личность которого устанавливается, был доставлен в районную больницу. От полученных травм последний скончался", - говорится в сообщении.
Как указано, полицейский, находившийся за рулем автомобиля, - временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области.
Сейчас решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования.
Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Черновицкой области автомобиль на иностранном регистрации насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку.