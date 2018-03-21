Полицейский насмерть сбил пешехода в Запорожье

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 6350 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12865 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59400 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71977 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101650 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108980 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116452 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Полицейский насмерть сбил пешехода в Запорожье

Полицейский насмерть сбил пешехода в Запорожье

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Подполковник полиции совершил наезд на пешехода в районе Орлянка Запорзькои области, в результате чего пострадавший погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Запорожской области, передает УНН.

"20 марта около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района полицейский на собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина, личность которого устанавливается, был доставлен в районную больницу. От полученных травм последний скончался", - говорится в сообщении.

Как указано, полицейский, находившийся за рулем автомобиля, - временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области.

Сейчас решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черновицкой области автомобиль на иностранном регистрации насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку.

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