Поліцейський "Фантом" потрапив у ДТП із Lexus: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні, близько 9-ї години, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі сталася ДТП за участі службового автомобіля Skoda Kodiaq та Lexus RX350. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.
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За словами Білошицького, водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем.
"Унаслідок ДТП потерпілі відсутні. Службовий автомобіль "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. На ньому можна продовжувати повноцінно нести службу.
Відносно водійки Lexus патрульні Києва склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП", - написав правоохоронець.
Він також додав, що "фантоми" — це не якісь невразливі космічні капсули. Це звичайні авто зі спеціальним обладнанням. І так, з ними можуть траплятися ДТП на дорозі. І вірогідність у них на це більша набагато, ніж у звичайного авто, на якому їздять на роботу/з роботи. Вони постійно на дорозі й на патрулюванні. Тому, не потрібно робити з цього сенсації.
Трохи статистики роботи "фантомів"
Станом на сьогодні, за словами Білошицького, вже маємо 12 807 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими "фантомами" в автоматичному режимі. Працюємо далі у такому ж складі — 4 автомобілі.