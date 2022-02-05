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Полицейский "Фантом" попал в ДТП с Lexus: стали известны подробности

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня, около 9 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, пишет УНН.

Детали

По словам Билошицкого, водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и совершила столкновение со служебным автомобилем.

"В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу.

В отношении водительницы Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП", - написал правоохранитель.

Он также добавил, что "фантомы" - это не какие-то неуязвимые космические капсулы. Это обычные авто со специальным оборудованием. И да, с ними могут случаться ДТП на дороге. И вероятность у них на это гораздо больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и на патрулировании. Поэтому, не нужно делать из этого сенсации.

Немного статистики работы "фантомов"

По состоянию на сегодня, по словам Билошицкого, уже имеем 12 807 вынесенных постановлений за правонарушениями, зафиксированными "фантомами" в автоматическом режиме. Работаем дальше в таком же составе — 4 автомобиля.

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