Поліцейських затримали за "кришування" наркопритону на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Прокуратурра затримала працівників поліції, які “кришували” наркопритон і збували наркотики на Закарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Правоохоронці затримали групу, до складу якої входили працівники поліції, котрі займалися збутом наркотичних засобів та “кришуванням” наркопритону.
Разом з тим, з метою створення видимості боротьби із наркозлочинністю, працівниками поліції фальсифікувалися факти скоєння злочинів, пов’язаних з обігом наркотиків та їх мниме розкриття. Також, вони схиляли осіб до оговорення себе у вчиненні злочинів вказаної категорії. За попередніми даними щоденно через вказаний наркопритон проходило десятки осіб, яким збувалися наркотики.
Поліцейським загрожує покарання у вигляді від шести до десяти років з конфіскацією майна.