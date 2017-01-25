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Поліцейських затримали за "кришування" наркопритону на Закарпатті

Поліцейських затримали за "кришування" наркопритону на Закарпатті

Київ • УНН

 • 9000 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Прокуратурра затримала працівників поліції, які “кришували” наркопритон і збували наркотики на Закарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Правоохоронці затримали групу, до складу якої входили працівники поліції, котрі займалися збутом наркотичних засобів та “кришуванням” наркопритону.

Разом з тим, з метою створення видимості боротьби із наркозлочинністю, працівниками поліції фальсифікувалися факти скоєння злочинів, пов’язаних з обігом наркотиків та їх мниме розкриття. Також, вони схиляли осіб до оговорення себе у вчиненні злочинів вказаної категорії. За попередніми даними щоденно через вказаний наркопритон проходило десятки осіб, яким збувалися наркотики.

Поліцейським загрожує покарання у вигляді від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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