Полицейских задержали за "крышевание" наркопритона в Закарпатской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Прокуратурра задержала сотрудников полиции, которые "крышевали" наркопритон и сбывали наркотики в Закарпатской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Правоохранители задержали группу, в состав которой входили работники полиции, которые занимались сбытом наркотических средств и "крышеванием" наркопритона.
Вместе с тем, с целью создания видимости борьбы с наркопреступностью, работниками полиции фальсифицировались факты совершения преступлений, связанных с оборотом наркотиков и их мнимое раскрытие. Также, они склоняли лиц к наговору на себя в совершении преступлений указанной категории. По предварительным данным ежедневно через указанный наркопритон проходили десятки лиц, которым сбывались наркотики.
Полицейским грозит наказание в виде от шести до десяти лет с конфискацией имущества.