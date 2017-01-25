Полицейских задержали за "крышевание" наркопритона в Закарпатской области

Правоохранители задержали группу, в состав которой входили работники полиции, которые занимались сбытом наркотических средств и "крышеванием" наркопритона.

Вместе с тем, с целью создания видимости борьбы с наркопреступностью, работниками полиции фальсифицировались факты совершения преступлений, связанных с оборотом наркотиков и их мнимое раскрытие. Также, они склоняли лиц к наговору на себя в совершении преступлений указанной категории. По предварительным данным ежедневно через указанный наркопритон проходили десятки лиц, которым сбывались наркотики.

Полицейским грозит наказание в виде от шести до десяти лет с конфискацией имущества.