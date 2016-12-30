Поліцейських судитимуть за хабарництво на Одещині

Інспектор патрульної поліції в м. Одесі спільно з двома пособниками за неправомірну вигоду в сумі понад 20 тис. грн також сприяв громадянину у не направленні до суду адміністративного протоколу за ч.1 ст.130 КУпАП, закритті адміністративного провадження та поверненні власнику раніше вилучених прав водія.

Крім того, інший інспектор Кіровоградської поліції за грошову винагороду у 2 тис. грн сприяв ухиленню від відповідальності особі, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Військовою прокуратурою стосовно підозрюваних до суду скеровано обвинувальний акт за ч.2 ст.369-2 КК України.