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Полицейских будут судить за взяточничество в Одесской области

Полицейских будут судить за взяточничество в Одесской области

Киев • УНН

 • 6452 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Патрульных полицейских будут судить за взяточничество в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

Инспектор патрульной полиции в г. Одессе совместно с двумя пособниками за неправомерную выгоду в сумме более 20 тыс. грн также способствовал гражданину в не направлении в суд административного протокола по ч.1 ст.130 КУоАП, закрытии административного производства и возвращении владельцу ранее изъятых водительских прав .

Кроме того, другой инспектор Кировоградской полиции за денежное вознаграждение в 2 тыс. грн способствовал уклонению от ответственности лицу, которое управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Военной прокуратурой в отношении подозреваемых в суд направлено обвинительное заключение по ч.2 ст.369-2 УК Украины.

 

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