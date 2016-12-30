Полицейских будут судить за взяточничество в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Патрульных полицейских будут судить за взяточничество в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
Инспектор патрульной полиции в г. Одессе совместно с двумя пособниками за неправомерную выгоду в сумме более 20 тыс. грн также способствовал гражданину в не направлении в суд административного протокола по ч.1 ст.130 КУоАП, закрытии административного производства и возвращении владельцу ранее изъятых водительских прав .
Кроме того, другой инспектор Кировоградской полиции за денежное вознаграждение в 2 тыс. грн способствовал уклонению от ответственности лицу, которое управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Военной прокуратурой в отношении подозреваемых в суд направлено обвинительное заключение по ч.2 ст.369-2 УК Украины.