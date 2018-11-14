Поліцейські зробили бізнес на сайті секс-послуг

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Запорізькій області організоване угруповання з діючих та колишніх представників поліції, яке спеціалізувалося на вимаганні. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи, яку очолював діючий поліцейський, входили двоє колишніх працівників одного із районних відділів поліції та ще один спільник. Зловмисники створили в соціальних мережах сайт "знайомств", де розміщували оголошення щодо надання підставними особами інтимних послуг. Після проведення "зустрічі" поліцейські затримували "клієнта" та вимагали гроші, погрожуючи кримінальною відповідальністю і розповсюдженням вказаної інформації серед родичів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, сума "відкупу" становила від двох до п’яти тисяч доларів США. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками чотирьох тисяч американських доларів від потерпілого. Правоохоронці затримали двох представників угруповання під час одержання першої частини хабара обсягом майже дві тисячі доларів США у гривневому еквіваленті.

Пізніше затримано ще двох учасників групи. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправної діяльності. Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з прокуратурою.

Нагадаємо, у Київській області затримали злочинне угруповання, яке викрадало авто з вимогою викупу.

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