Поліцейські завдяки дрону знайшли на Київщині плантацію конопель

"В рамках операції "Мак" за допомогою аеророзвідки в місті Ірпінь працівники управління протидії наркозлочинності Київщини виявили посів 300 кущів конопель. Правоохоронці на гарячому затримали власника плантації. 41-річний киянин якраз поливав та підв’язував незаконний врожай", - йдеться у повідомлення прес-служби.



За даними поліції, ділянка з вирощеним зіллям була неподалік дамби - серед занедбаних дачних ділянок з травою по пояс.



Чоловік розповів правоохоронцям, що вирощував коноплі для власного вжитку.



За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).



Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



Як повідомляв УНН, у Краматорську спільний наряд поліції та військовослужбовців виявив 53 кущі конопель.