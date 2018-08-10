Полицейские благодаря дрону нашли в Киевской области плантацию конопли

"В рамках операции "Мак" с помощью аэроразведка в городе Ирпень работники управления противодействия наркопреступности Киевской области обнаружили 300 кустов конопли. Правоохранители с поличным задержали владельца плантации. 41-летний киевлянин как раз поливал и подвязывал незаконный урожай", - говорится в сообщении пресс-службы.



По данным полиции, участок с выращенным зельем был неподалеку дамбы - среди заброшенных дачных участков с травой по пояс.



Мужчина рассказал правоохранителям, что выращивал коноплю для собственного потребления.



По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).



Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.



Как сообщал УНН, в Краматорске совместный наряд полиции и военнослужащих обнаружил 53 куста конопли.