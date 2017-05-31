Поліцейські, яких спіймали в Рівному на хабарі, вийшли під заставу
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 травня. УНН. Майор і капітан міськвідділу поліції Рівного, яких підозрюють в отриманні хабара, вийшли зі слідчого ізолятора під заставу, повідомили УНН у прес-службі прокуратури Рівненської області.
За обох поліцейських внесено 100 тисяч гривень
У відомстві додали, що правоохоронців уже відсторонили від займаних посад.
Як повідомляв УНН, СБУ затримало двох поліцейських 26 травня в центральному парку Рівного. Чоловіки за версію слідства вимагали тисячу доларів від жінки за непритягнення до кримінальної відповідальності через купівлю нібито краденого велосипеда.