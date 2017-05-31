Полицейские, которых поймали в Киеве на взятке, вышли под залог

За обоих полицейских внесены 100 000 гривен

В ведомстве добавили, что правоохранителей уже отстранили от занимаемых должностей.

Как сообщал УНН, СБУ задержало двух полицейских 26 мая в центральном парке Ровно. Мужчины по версии следствия требовали тысячу долларов от женщины за непривлечение к уголовной ответственности за покупку якобы краденого велосипеда.