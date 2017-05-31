Полицейские, которых поймали в Киеве на взятке, вышли под залог
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 мая. УНН. Майор и капитан горотдела полиции Ровно, которых подозревают в получении взятки, вышли из следственного изолятора под залог, сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
За обоих полицейских внесены 100 000 гривен
В ведомстве добавили, что правоохранителей уже отстранили от занимаемых должностей.
Как сообщал УНН, СБУ задержало двух полицейских 26 мая в центральном парке Ровно. Мужчины по версии следствия требовали тысячу долларов от женщины за непривлечение к уголовной ответственности за покупку якобы краденого велосипеда.