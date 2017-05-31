Поліцейські встановлюють учасників вчорашніх сутичок у Львівській облраді
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 травня. УНН. У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, поліцейські проводять першочергові слідчі дії. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.
“Зараз ми встановлюємо особи учасників подій у Львівській обласній раді. Вже можу сказати, що серед них були мешканці як Львівської, так і інших областей України. Опитуємо тих, хто був на той час у приміщенні ради, документуємо, збираємо речові докази, уточнюємо у медиків діагнози постраждалих і так далі. Цей процес вимагає часу. Про результати досудового розслідування ми обов’язково повідомимо громадськість”, — зазначив начальник ГУНП у Львівській області Валерій Середа.
Нагадаємо, 30 травня активісти зірвали сесію облради у Львові.
Під час сутичок у Львівській облраді постраждали 11 правоохоронців.