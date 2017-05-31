Полицейские устанавливают участников вчерашних столкновений во Львовском облсовете

“Сейчас мы устанавливаем личность участников событий во Львовском областном совете. Уже могу сказать, что среди них были жители как Львовской, так и других областей Украины. Опрашиваем тех, кто был в то время в помещении совета, документируем, собираем вещественные доказательства, уточняем у медиков диагнозы пострадавших и так далее. Этот процесс требует времени. О результатах досудебного расследования мы обязательно сообщим общественности”, — отметил начальник ГУНП во Львовской области Валерий среды.

Напомним, 30 мая активисты сорвали сессию облсовета во Львове.

Во время столкновений во Львовском облсовете пострадали 11 правоохранителей.