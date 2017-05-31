Полицейские устанавливают участников вчерашних столкновений во Львовском облсовете
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 мая. УНН. В рамках уголовных производств, открытых по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, полицейские проводят первоочередные следственные действия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.
“Сейчас мы устанавливаем личность участников событий во Львовском областном совете. Уже могу сказать, что среди них были жители как Львовской, так и других областей Украины. Опрашиваем тех, кто был в то время в помещении совета, документируем, собираем вещественные доказательства, уточняем у медиков диагнозы пострадавших и так далее. Этот процесс требует времени. О результатах досудебного расследования мы обязательно сообщим общественности”, — отметил начальник ГУНП во Львовской области Валерий среды.
Напомним, 30 мая активисты сорвали сессию облсовета во Львове.
Во время столкновений во Львовском облсовете пострадали 11 правоохранителей.