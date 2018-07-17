Поліція проводить перевірку за фактом смерті немовляти на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Поліцейські проводить перевірку за фактом смерті п’ятимісячного малюка за місцем мешкання в селі Приморське Білгород-Дністровського району. Про це в мережі Facebook повідомив відділу комунікації Одеської області, передає УНН.
“Зі слів матері, вона погодувала сина, поклала його на ліжко та вийшла на вулицю, а через хвилин двадцять, коли зайшла перевірити, чи дитина спить, почула хрипіння. Жінка викликала швидку та намагалась надати допомогу дитині, але до приїзду лікарів хлопчик помер”, — повідомили у поліції.
Остаточна причина смерті немовляти буде встановлена після отримання результатів судово-медичних експертиз.
Наразі ж відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у пологовому будинку міста Білгород-Дністровський Одеської області померла дитина, якій було п’ять діб від народження.