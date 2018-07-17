Полиция проводит проверку по факту смерти младенца в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Полицейские проводит проверку по факту смерти пятимесячного малыша по месту жительства в селе Приморское Белгород-Днестровского района. Об этом в сети Facebook сообщил отдела коммуникации Одесской области, передает УНН.
"По словам матери, она покормила сына, положила его на кровать и вышла на улицу, а через минут двадцать, когда зашла проверить, спит ли ребенок , услышала хрип. Женщина вызвала скорую и пыталась оказать помощь ребенку, но до приезда врачей мальчик скончался", - сообщили в полиции.
Окончательная причина смерти младенца будет установлена после получения результатов судебно-медицинских экспертиз.
Пока же сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в роддоме города Белгород-Днестровский Одесской области умер ребенок, которому было пять суток от рождения.