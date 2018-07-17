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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40043 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102580 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124567 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132070 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169170 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153356 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141088 просмотра

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Полиция проводит проверку по факту смерти младенца в Одесской области

Полиция проводит проверку по факту смерти младенца в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 10053 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Полицейские проводит проверку по факту смерти пятимесячного малыша по месту жительства в селе Приморское Белгород-Днестровского района. Об этом в сети Facebook сообщил отдела коммуникации Одесской области, передает УНН.

"По словам матери, она покормила сына, положила его на кровать и вышла на улицу, а через минут двадцать, когда зашла проверить, спит ли ребенок , услышала хрип. Женщина вызвала скорую и пыталась оказать помощь ребенку, но до приезда врачей мальчик скончался", - сообщили в полиции.

Окончательная причина смерти младенца будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинских экспертиз.

Пока же сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в роддоме города Белгород-Днестровский Одесской области умер ребенок, которому было пять суток от рождения.

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