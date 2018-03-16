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Поліцейські по боротьбі з торгівлею людьми організували міжрегіональну мережу борделів

Поліцейські по боротьбі з торгівлею людьми організували міжрегіональну мережу борделів

Київ • УНН

 • 10162 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. На Вінничині поліцейські управління з протидії торгівлі людьми організували міжрегіональну мережу борделів під виглядом масажних салонів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, передає УНН.

“Прокуратурою Вінницької області викрито службових осіб управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, які втягували осіб в зайняття проституцією, та заклади, які надавали послуги інтимного характеру”, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні під час ретельно спланованої спеціальної операції щодо виявлення та припинення діяльності закладів, які надають послуги інтимного характеру, проведено 15 обшуків. Обшуки провели і у закладах, які маскувались під масажні салони у м. Вінниці та інших регіонах держави, помешканнях, автомобілях та службових кабінетах поліцейських.

Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти (гривні, долари, Євро та інші), отримані за зайняття проституцією, сейфи, мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, банківські картки, чорнові записи, біологічні зразки, предмети, схожі на вогнепальну зброю, боєприпаси, холодну зброю та паспорти осіб втягнутих у зайняття проституцією, тощо.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі проводиться ряд оглядів та обшуків, допитуються заявник та свідки.

На разі встановлено, що посадові особи управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, використовуючи службове становище, за попередньою змовою з іншими особами, втягнули жінок в зайняття проституцією.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, представники оперативно-розшукового підрозділу Східного регіонального управління ДПСУ спільно зі співробітниками Управління боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Донецькій області, виявили злочинне угруповання, яке вербувало жінок з метою сексуальної експлуатації за кордоном.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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