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Полицейские по борьбе с торговлей людьми организовали межрегиональную сеть борделей

Полицейские по борьбе с торговлей людьми организовали межрегиональную сеть борделей

Киев  •  УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Винницкой области полицейские управления по противодействию торговле людьми организовали межрегиональную сеть борделей под видом массажных салонов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

"Прокуратурой Винницкой области разоблачены должностные лица управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, которые втягивали лиц в занятие проституцией, и учреждения, которые предоставляли услуги интимного характера", - говорится в сообщении.

Сегодня во время тщательно спланированной спецоперации по выявлению и пресечению деятельности учреждений, оказывающих услуги интимного характера, проведено 15 обысков. Обыски провели и в учреждениях, которые маскировались под массажные салоны в г.Виннице и других регионах государства, помещениях, автомобилях и служебных кабинетах полицейских.

Во время обысков обнаружены и изъяты денежные средства (гривны, доллары, евро и другие), полученные за занятие проституцией, сейфы, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, флэш-накопители, банковские карты, черновые записи, биологические образцы, предметы, похожие на огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и паспорта лиц вовлеченных в занятие проституцией и тому подобное.

Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проводится ряд обзоров и обысков, допрашиваются заявитель и свидетели.

На данный момент установлено, что должностные лица управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, используя служебное положение, по предварительному сговору с другими лицами, втянули женщин в занятие проституцией.

В настоящее время решается вопрос о уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, представители оперативно-розыскного подразделения Восточного регионального управления ГПСУ совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Донецкой области, обнаружили преступную группировку, которая вербовала женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом.

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