Поліцейські на Львівщині затримали п’яного священика за кермом авто
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні уночі на автодорозі Київ–Чоп поблизу міста Буськ інспектори помітили автомобіль Deawoo Sens, в якого були несправні зовнішні освітлювальні прилади. Патрульні зупинили транспортний засіб, проте водій та пасажир вибігли та намагалися втекти. Згодом обох зупинили. Водій виявився священиком. Про це проінформували у прес-службі патрульної поліції Львова, повідомляє УНН.
У водія інспектори помітили ознаки стану алкогольного сп’яніння. Чоловік не мав при собі жодних документів. Для встановлення особи водія повідомили, що доведеться їхати у відділ поліції. Чоловік обурювався і не хотів нікуди їхати. Вже сівши у службовий автомобіль, чоловік сказав, що він священик. Згодом інформація про це підтвердилася. Чоловік є настоятелем церкви одного із сіл поблизу смт Красне. Чоловік намагався вмовити патрульних не складати адмінматеріалів під різними приводами. Вже згодом, 32-річного чоловіка приїхала захищати сестра. Однак, на позицію патрульних це не вплинуло. Чоловік відмовився проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння.
На нього склали протокол за керування автомобілем напідпитку та постанову за відсутність документів. В поліції повідомили, що священику “світить” позбавлення прав на рік, а також штраф.