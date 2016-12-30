Поліцейські на Львівщині запідозрили голову РДА у керуванні авто у нетверезому стані

У поліції повідомили, що жінка здала аналізи, і її відпустили додому.

Наразі стало відомо результати - тест на алкогольне сп'яніння показав 0,3 проміле.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліцейські на Львівщині затримали п’яного священика за кермом авто.