Поліцейські на Львівщині запідозрили голову РДА у керуванні авто у нетверезому стані
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вночі 30 грудня на автотрасі Львів – Рава-Руська патрульні поліцейські зупинили автомобіль голови Жовківської РДА Надії Щур. Цю інформацію підтвердили УНН у Патрульній поліції Львова.
У поліції повідомили, що жінка здала аналізи, і її відпустили додому.
Наразі стало відомо результати - тест на алкогольне сп'яніння показав 0,3 проміле.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліцейські на Львівщині затримали п’яного священика за кермом авто.