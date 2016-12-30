Полицейские во Львовской области заподозрили главу РГА в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ночью 30 декабря на автотрассе Львов - Рава-Русская патрульные полицейские остановили автомобиль председателя Жовкивской РГА Надежды Щур. Эту информацию подтвердили УНН в патрульной полиции Львова.
В полиции сообщили, что женщина сдала анализы, и ее отпустили домой.
Сейчас стали известны результаты - тест на алкогольное опьянение показал 0,3 промилле.
Напомним, как сообщал УНН, полицейские во Львовской области задержали пьяного священника за рулем авто.