Полицейские во Львовской области заподозрили главу РГА в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии

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12 марта, 19:49 • 79285 просмотра

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11 марта, 14:39 • 144649 просмотра

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 • 7192 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ночью 30 декабря на автотрассе Львов - Рава-Русская патрульные полицейские остановили автомобиль председателя Жовкивской РГА Надежды Щур. Эту информацию подтвердили УНН в патрульной полиции Львова.

В полиции сообщили, что женщина сдала анализы, и ее отпустили домой.

Сейчас стали известны результаты - тест на алкогольное опьянение показал 0,3 промилле.

Напомним, как сообщал УНН, полицейские во Львовской области задержали пьяного священника за рулем авто.

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