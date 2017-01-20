Поліцейські Києва затримала підозрюваного у вбивстві жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про ножове поранення у квартирі на вулиці Райдужна у Дніпровському районі столиці.
Правоохоронці не змогли відразу потрапити до помешкання, але почули, що там плачуть діти та кличуть маму. Патрульні поспілкувалися із хлопчиками, які були зачинені у квартирі. Діти пояснили, що їх мама лежить у крові, а вони не можуть знайти ключі та відчинити двері. Тож на місце відразу викликали спеціальні служби та лікарів.
За допомогою рятувальників правоохоронці потрапили у квартиру, де виявили мертву 29-річну господиню із проникаючим колото різаним ножовим пораненням спини, яка лежала на дивані. Крім того, у помешканні були її 2-річний та 11-річний сини. Діти розповіли, що маму вдарив її співмешканець і втік.
Правоохоронці виявили на вулиці неподалік будинку знайшли кухонний ніж зі слідами бурого кольору. Дітей помістили у притулок, з ними працюють поліцейські психологи.
Крім того, поліцейські встановили, що останній місяць жінка проживала разом із 25-річним уродженцем Рівненської області. Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження чоловіка та його затримання.
Зрештою оперативники знайшли молодика та доставили до поліції. Вирішується питання щодо його арешту. Проводяться слідчі дії.
Кримінальне провадження розпочали за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.