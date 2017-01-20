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Полицейские Киева задержали подозреваемого в убийстве женщины

Полицейские Киева задержали подозреваемого в убийстве женщины

Киев • УНН

 • 10425 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Около часа ночи в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в доме на улице Радужная в Днепровском районе столицы.

Правоохранители не смогли сразу попасть в квартиру, но услышали, что там плачут дети и зовут маму. Патрульные пообщались с мальчиками, которые были закрыты в квартире. Дети объяснили, что их мама лежит в крови, а они не могут найти ключи и открыть дверь. Поэтому на место сразу вызвали специальные службы и врачей.

С помощью спасателей правоохранители попали в квартиру, где обнаружили мертвую 29-летнюю хозяйку с проникающим колото резаным ножевым ранением спины, которая лежала на диване. Кроме того, в доме были ее 2-летний и 11-летний сыновья. Дети рассказали, что маму ударил ее сожитель и убежал.

Правоохранители на улице, недалеко от дома, нашли кухонный нож со следами бурого цвета. Детей поместили в приют, с ними работают полицейские психологи.

Кроме того, полицейские установили, что последний месяц женщина проживала вместе с 25-летним уроженцем Ровенской области. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины и его задержания.

В последствии оперативники нашли молодого человека и доставили в полицию. Решается вопрос о его аресте. Проводятся следственные действия.

Уголовное производство начали по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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