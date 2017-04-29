Поліцейські кінологи продемонстрували готовність до роботи під час Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні у кінологічному центрі Головного управління Національної поліції України поліцейські кінологи продемонстрували свою готовність до роботи під час проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Працівники кінологічного відділу разом зі своїми вихованцями показали відпрацювання вправ із затримання злочинця, пошуку набоїв та вибухонебезпечних речовин. Також поліцейські ознайомили журналістів із тим, як собаки вміють виконувати команди.
На заході були присутні радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк та керівник Національної поліції в м.Києві Андрій Крищенко.
Нагадаємо, як повідомив сьогодні на брифінгу А.Крищенко, під час проведення Євробачення у столиці чергуватимуть до 50 службових собак.
Як повідомляв УНН, у ніч на 28 квітня на станції столичного метро "Площа Льва Толстого" відбулися спільні навчання Національної поліції та працівників КОРД із метою перевірки готовності правоохоронців до забезпечення необхідного рівня безпеки під час "Євробачення".