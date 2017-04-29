Полицейские кинологи продемонстрировали готовность к работе во время Евровидения

Работники кинологического отдела вместе со своими питомцами показали отработку упражнений по задержанию преступника, поиску патронов и взрывоопасных веществ. Также полицейские ознакомили журналистов с тем, как собаки умеют выполнять команды.



На мероприятии присутствовали советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк и руководитель Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.



Напомним, как сообщил сегодня на брифинге А.Крищенко, во время проведения Евровидения в столице будут дежурить до 50 служебных собак.

Как сообщал УНН, в ночь на 28 апреля на станции столичного метро "Площадь Льва Толстого" состоялись совместные учения Национальной полиции и сотрудников КОРД с целью проверки готовности правоохранительных органов к обеспечению необходимого уровня безопасности во время "Евровидения".