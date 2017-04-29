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Поліцейські Донеччини та Закарпаття провели турнір з міні-футболу

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні, 29 квітня, на футбольному полі с. Кам′яниця Ужгородського району на Закарпатті відбувся турнір з міні-футболу між поліцейськими Закарпатської та Донецької області, передає кореспондент УНН.

Поліцейські Донеччини та Закарпаття провели турнір з міні-футболу

Присутніми на заході були заступник голови Національної поліції України, начальник ГУ НП в Донецькій області В′ячеслав Аброськін, начальник ГУ НП в Закарпатській області Роман Стефанишин, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, футбольні команди поліції двох областей. Вболівали за гравців 60 дітей з Донеччини та Закарпаття, а Державний Гімн України спільно виконали оркестри двох обласних управлінь поліції.

Рахунок у грі відкрили господарі поля, вони ж і перемогли з мінімальним відривом 6:5 на користь закарпатських правоохоронців.

“У цьому турнірі перемогли усі ми, обидві команди, не залежно від рахунку”, — зазначив наприкінці матчу голкіпер донеччан начальник центрального відділу поліції м.Маріуполь полковник Микола Побойний.

“Цей турнір є продовженням проекту „Схід і Захід — разом“, який ми починали, коли керівником поліції на Закарпатті був Сергій Князєв. Саме він у 2015 році запросив до Закарпатської області дітей з Донеччини. Цього разу 30 дітей, що мешкають у безпосередній близькості до лінії розмежування, приїхали сюди на запрошення Г.Москаля. Підтримав цю ініціативу і новий очільник закарпатської поліції Р.Стефанишин. Такі спільні проекти дали поштовх до заснування молодіжної громадської організації „Ліга майбутніх поліцейських“, до якої на сьогодні входять близько п′яти тисяч осіб... Тепер ми чекаємо наших закарпатських колег до нас у гості, тим більше, що попереду матч-відповідь...”, — розповів кореспонденту УНН В′ячеслав Аброськін.

Наприкінці матчу були визначені та нагороджені кращі гравці команд, кращий голкіпер зустрічі. Кубок переможцям — команді ГУ НП у Закарпатській області — вручив Г. Москаль.

Нагадаємо, 29 квітня УНН повідомляв, що поліція Одеси працюватиме на травневі свята у посиленому режимі.

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