Полицейские Донетской обл. и Закарпатья провели турнир по мини-футболу

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42755 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 104770 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 114732 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126903 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146739 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160091 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123466 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138967 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189869 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291470 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
4.6м/с
72%
Популярные новости

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 8434 просмотра

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

7 апреля, 18:55 • 8330 просмотра

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 6484 просмотра

Премьер Бельгии и министр обороны отправляются в Украину с визитом солидарности

7 апреля, 19:16 • 5440 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 8666 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 189268 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 245276 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446875 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399605 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484889 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28037 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27738 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42434 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64729 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71400 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Полицейские Донетской обл. и Закарпатья провели турнир по мини-футболу

Киев • УНН

 • 16151 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня, 29 апреля, на футбольном поле с. Каменица Ужгородского района на Закарпатье состоялся турнир по мини-футболу между полицейскими Закарпатской и Донецкой обл., передает корреспондетн УНН.

Полицейские Донетской обл. и Закарпатья провели турнир по мини-футболу

Присутствовали на мероприятии заместитель председателя Национальной полиции Украины, начальник ГУ ЧП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник ГУ ЧП в Закарпатской области Роман Стефанишин, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, футбольные команды полиции двух областей. Болели за игроков 60 детей из Донецкой обл. и Закарпатья, а Государственный Гимн Украины совместно выполнили оркестры двух областных управлений полиции.

Счет в игре открыли хозяева поля, они же и победили с минимальным отрывом 6: 5 в пользу закарпатских правоохранителей.

"В этом турнире победили все мы, обе команды, независимо от счета", - отметил в конце матча голкипер дончан начальник центрального отдела полиции Мариуполь полковник Николай Побойний.

"Этот турнир является продолжением проекта" Восток и Запад - вместе ", который мы начинали, когда руководителем полиции в Закарпатье был Сергей Князев. Именно он в 2015 году пригласил в Закарпатской обл. детей из Донецкой обл. На этот раз 30 детей, проживающих в непосредственной близости к линии разграничения, приехали сюда по приглашению Москаля. Поддержал эту инициативу и новый глава закарпатской милиции Р.Стефанишин. Такие совместные проекты дали толчок к основанию молодежной общественной организации "Лига будущих полицейских", в которую сегодня входят около пяти тысяч человек ... Теперь мы ждем наших закарпатских коллег к нам в гости, тем более, что впереди ответный матч. .. ", - рассказал Вячеслав Аброськин.

В конце матча были определены и награждены лучшие игроки команд, лучший голкипер встречи. Кубок победителям - команде ГУ ЧП в Закарпатской области - вручил Г. Москаль.

Напомним, 29 апреля сообщал, что полиция Одессы работать на майские праздники в усиленном режиме .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоспортМультимедиа
Brent
$65.06
Bitcoin
$79,894.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,008.56
Ethereum
$1,585.93