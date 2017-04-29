Полицейские Донетской обл. и Закарпатья провели турнир по мини-футболу

Присутствовали на мероприятии заместитель председателя Национальной полиции Украины, начальник ГУ ЧП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник ГУ ЧП в Закарпатской области Роман Стефанишин, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, футбольные команды полиции двух областей. Болели за игроков 60 детей из Донецкой обл. и Закарпатья, а Государственный Гимн Украины совместно выполнили оркестры двух областных управлений полиции.

Счет в игре открыли хозяева поля, они же и победили с минимальным отрывом 6: 5 в пользу закарпатских правоохранителей.

"В этом турнире победили все мы, обе команды, независимо от счета", - отметил в конце матча голкипер дончан начальник центрального отдела полиции Мариуполь полковник Николай Побойний.

"Этот турнир является продолжением проекта" Восток и Запад - вместе ", который мы начинали, когда руководителем полиции в Закарпатье был Сергей Князев. Именно он в 2015 году пригласил в Закарпатской обл. детей из Донецкой обл. На этот раз 30 детей, проживающих в непосредственной близости к линии разграничения, приехали сюда по приглашению Москаля. Поддержал эту инициативу и новый глава закарпатской милиции Р.Стефанишин. Такие совместные проекты дали толчок к основанию молодежной общественной организации "Лига будущих полицейских", в которую сегодня входят около пяти тысяч человек ... Теперь мы ждем наших закарпатских коллег к нам в гости, тем более, что впереди ответный матч. .. ", - рассказал Вячеслав Аброськин.

В конце матча были определены и награждены лучшие игроки команд, лучший голкипер встречи. Кубок победителям - команде ГУ ЧП в Закарпатской области - вручил Г. Москаль.

Напомним, 29 апреля сообщал, что полиция Одессы работать на майские праздники в усиленном режиме .