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Поліцейське авто повисло на огорожі після ДТП

Поліцейське авто повисло на огорожі після ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Неподалік селища Булаховка, що на Дніпропетровщині, поліцейський не впорався з керуванням службовим авто та наїхав на бічну колесовідбійну огорожу, після чого автомобіль просто повис на ній. Про це повідомили журналісту УНН у прес-службі Нацполіції.

"Інспектор патрульної поліції керуючи автомобілем поліції Mitsubishi скоїв наїзд на перешкоду - колесовідбійник. Він не впорався з керуванням", - повідомили у прес-службі.

Внаслідок ДТП постраждалих немає, службовий автомобіль отримав механічні пошкодження днища.

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Як повідомляв УНН, автомобіль загорівся після ДТП у Дніпрі.

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