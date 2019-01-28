Поліцейське авто повисло на огорожі після ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Неподалік селища Булаховка, що на Дніпропетровщині, поліцейський не впорався з керуванням службовим авто та наїхав на бічну колесовідбійну огорожу, після чого автомобіль просто повис на ній. Про це повідомили журналісту УНН у прес-службі Нацполіції.
"Інспектор патрульної поліції керуючи автомобілем поліції Mitsubishi скоїв наїзд на перешкоду - колесовідбійник. Він не впорався з керуванням", - повідомили у прес-службі.
Внаслідок ДТП постраждалих немає, службовий автомобіль отримав механічні пошкодження днища.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Porsche на повній швидкості в’їхав у поліцейське авто під Києвом
Як повідомляв УНН, автомобіль загорівся після ДТП у Дніпрі.