Поліцейське авто повисло на огорожі після ДТП

КИЇВ. 28 січня. УНН. Неподалік селища Булаховка, що на Дніпропетровщині, поліцейський не впорався з керуванням службовим авто та наїхав на бічну колесовідбійну огорожу, після чого автомобіль просто повис на ній. Про це повідомили журналісту УНН у прес-службі Нацполіції.