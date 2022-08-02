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Політолог: візит Пелосі до Тайваню - це найгірший сценарій для України

Політолог: візит Пелосі до Тайваню - це найгірший сценарій для України

Київ • УНН

 • 797667 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню призведе до загострення відносин між Китаєм та США, що матиме негативні наслідки для обох країн. Окрім того, такий візит стане поганим сигналом для України, адже погіршення відносин США та Китаю вигідне росії. Цілком можливо, що тоді Китай змінить свою нейтральну позицію і допомагатиме рф. Про це в коментарі УНН розповіла доктор політичних наук і професор Ольга Брусиловська.

Цитата

«Ненсі Пелосі дуже серйозно налаштована і не один раз підкреслювала, що для неї взагалі не стоїть питання, чи їхати до Тайваню. Але вона - третя особа в державі, над нею є ще віце-президент і президент США. Тож я думаю, що вона не зможе без них ухвалити це рішення. Адже такий візит для США буде катастрофою. Почнеться загострення відносин з Китаєм, які вони активно намагаються владнати останні місяці. Проте, з іншої сторони є Тайвань, у який Сполучені Штати вклали чимало грошей на підтримку незалежності. І в разі скасування візиту Пелосі, Тайвань буде ображений. Але на мою думку, другий варіант являється кращим виходом із ситуації. Так, Тайвань образиться, проте в нього немає іншого такого союзника, як США. І тайванській владі треба вирішувати, чи хочуть вони погіршити відносини із єдиною силою, яка підтримує їх у незалежному стані», – розповіла Брусиловська.

Якщо Пелосі все ж поїде до Тайваню, то для України це стане найгіршим сценарієм, вважає політолог. Адже якщо почнеться загострення відносин між США і Китаєм, то це вже буде стосуватися не лише економіки, а й геополітики. Тобто, якщо США відштовхує від себе Китай, то Китай може піти на зближення відносин з росією.

«Україні це не треба. Нам треба, щоб США і Китай домовилися, і тоді ми будемо в значно більшій безпеці. Адже росія зараз хоче від Китаю отримувати зброю. Китай поки що утримується і займає нейтральну позицію. Але це тільки до моменту, коли він веде активні торги із США. Якщо торги закінчаться нічим, то Китай нічого не буде стримувати надавати ту допомогу росії, яку вона хоче», – зазначила Брусиловська.

Окрім того, від загострення стосунків між США та Китаю не виграє жодна зі сторін конфлікту. Декілька років поспіль Китай і США були в стані економічної війни, яка виснажила обидві країни, тож конфлікт не піде нікому на користь. Політолог вважає, що наразі все залежатиме від вправності роботи дипломатів.

Нагадаємо

Декілька тайванських ЗМІ повідомили, що речник Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у вівторок і проведе ніч у Тайбеї.

Але Китай заявив у понеділок, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", якщо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань.

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