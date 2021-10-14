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Політолог: спроба "протягнути" Терехова в першому турі вказує на наміри сфальсифікувати вибори

Київ • УНН

 • 19392 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Політолог Микита Трачук рекомендує не довіряти соціології, яка прогнозує перемогу тимчасового мера Харкьова Ігоря Терехова в першому турі, передає УНН.

Цитата

"Соціологи кажуть, що за Терехова проголосує майже 57,6% виборців. А за його опонента Михайла Добкіна - 27,6%. По-перше, я б не став довіряти тій соціології, яка просуває Терехова. Якщо вибори будуть в один тур, як прогнозують соціологи, це точно буде свідчити про не зовсім чесні методи боротьби і підрахунку голосів.

По-друге, я б не став довіряти соціології, яка прогнозує збільшення в два відриву Терехова від його найближчого опонента. У тому, що у нього рівень довіри за рік вже такий, як був у Кернеса, я в цьому сумніваюся", - говорить Трачук, коментуючи результати соціологічної групи "Рейтинг".

Терехов зацікавлений в тому, щоб на вибори прийшло якомога менше виборців, продовжив Трачук. Це дасть грунт для фальсифікації результатів, додав він.

"Чим менше явка - тим більше можливостей так чи інакше підтасувати результат", - переконаний Трачук.

У свою чергу Добкіну вигідно мобілізувати свій електорат, вважає політолог.

"Сценарій банальний і властивий будь-яким виборам: владі вигідно, щоб людей прийшло трохи менше, а опозиції вигідно, щоб людей прийшло побільше. Щоб явка була вищою", - резюмував він.

Контекст

31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова. Політологи прогнозують визначення переможця у другому турі виборів, де імовірно зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

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