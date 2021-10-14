Политолог: попытка “протянуть” Терехова в первом туре указывает на намерения сфальсифицировать выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Политолог Никита Трачук рекомендует не доверять социологии, которая прогнозирует победу временного мэра Харкьова Игоря Терехова в первом туре, передает УНН.
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“Социологи говорят, что за Терехова проголосует почти 57,6% избирателей. А за его оппонента Михаила Добкина — 27,6%. Во-первых, я бы не стал доверять той социологии, которая продвигает Терехова. Если выборы будут в один тур, как прогнозируют социологи, это точно будет свидетельствовать о не совсем честных методах борьбы и подсчете голосов.
Во-вторых, я бы не стал доверять социологии, которая прогнозирует двукратный отрыв Терехова от его ближайшего оппонента. В том, что у него уровень доверия за год уже такой, как был у Кернеса, я в этом сомневаюсь”, — говорит Трачук, комментируя результаты социологической группы “Рейтинг”.
Терехов заинтересован в том, чтобы на выборы пришло как можно меньше избирателей, продолжил Трачук. Это даст почву для фальсификации результатов, добавил он.
“Чем меньше явка — тем больше возможностей так или иначе подтасовать результат”, — убежден Трачук.
В свою очередь Добкину выгодно мобилизовать свой электорат, считает политолог.
“Сценарий банальный и свойственный любым выборам: власти выгодно, чтобы людей пришло поменьше, а оппозиции выгодно, чтобы людей пришло побольше. Чтобы явка была выше”, — резюмировал он.
Контекст
31 октября состоятся выборы мэра Харькова. Политологи прогнозируют определение победителя во втором туре выборов, где предположительно встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.