Політолог прогнозує зростання рейтингу Добкіна на виборах мера Харкова

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“Пряма політична підтримка ОПЗЖ Добкіна — це для нього досить суттєво. Швидше за все, варто очікувати нової соціології, яка покаже корекцію в бік перемоги Добкіна”, — сказав він.

Сьогодні соціологи “малюють” перемогу Терехова на виборах міського голови, продовжив Цибулько. Останній піде вибори під покровительством “Слуги народу”, а Добкін — “під франшизою” ОПЗЖ, додає політолог.

“„Слуга народу“ нависає над Тереховим. І, як би він не пробував їх цуратися — Терехов швидше кандидат від „Слуги народу“, ніж від партії „Блок Кернеса — Успішний Харків“.

І зараз настає принциповий момент — змагання двох франшиз. Саме тому, для Добкіна так важлива пряма політична підтримка з боку ОПЗЖ”, — каже Цибулько.

В контексті

ОПЗЖ буде підтримувати Михайла Добкіна на виборах мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.