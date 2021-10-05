Політолог прогнозує зростання рейтингу Добкіна на виборах мера Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Підтримка Михайла Добкіна з боку політсили ОПЗЖ має вагу на виборах мера Харкова. Про це в коментарі УНН сказав політолог Володимир Цибулько.
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“Пряма політична підтримка ОПЗЖ Добкіна — це для нього досить суттєво. Швидше за все, варто очікувати нової соціології, яка покаже корекцію в бік перемоги Добкіна”, — сказав він.
Сьогодні соціологи “малюють” перемогу Терехова на виборах міського голови, продовжив Цибулько. Останній піде вибори під покровительством “Слуги народу”, а Добкін — “під франшизою” ОПЗЖ, додає політолог.
“„Слуга народу“ нависає над Тереховим. І, як би він не пробував їх цуратися — Терехов швидше кандидат від „Слуги народу“, ніж від партії „Блок Кернеса — Успішний Харків“.
І зараз настає принциповий момент — змагання двох франшиз. Саме тому, для Добкіна так важлива пряма політична підтримка з боку ОПЗЖ”, — каже Цибулько.
В контексті
ОПЗЖ буде підтримувати Михайла Добкіна на виборах мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.