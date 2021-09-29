Політолог про звільнення голови ДМС: абсолютно правильне прагматичне рішення

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“Враховуючи те що за часів цього керівника міграційна служба як була корумпованою — так корумпованою і залишилася — це рішення (про звільнення — ред.) з прагматичної точки зору абсолютно зрозуміле. Якщо керівник за рік-два не надав якісь вагомі результати — він їх ніколи не надасть. Саме тому це рішення виправдане”, — вважає політолог.

Золотарьов підтримує рішення міністра МВС про звільнення Соколюка з посади і вважає, що в суспільстві є запит на боротьбу з корупцією.

“Підтримую міністра в цьому сенсі. Його дії в цій частині, як на мене, зрозумілі та виправдані. Запит у суспільства саме на таку політику дійсно є”, — сказав політолог, відповідаючи на запитання про те чи є такі дії міністра проявом затребувану у суспільстві політики “нульової толерантності” до корупції.

Нагадаємо

Сьогодні, 29 вересня, з посади голови Державної міграційної служби було звільнено Максима Соколюка. Раніше УНН повідомляв, що детективи НАБУ провели обшуки в кабінеті Соколюка в рамках розслідування розкрадань підчас будівництва нового офісу ДМС.

Соколюк очолював ДМС з січня 2015 року. За період його керівництва ДМС не одноразово ставало об’єктом уваги журналістів-розслідувачів та правоохоронців.

Найбільшої уваги та розголосу отримала справа колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової, яку підозрюють у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди. Пімахову, справу якої нещодавно було передано на розгляд Вищого антикорупційного суду, підозрюють в організації противоправного оформлення посвідок на проживання та громадянства України для іноземців.

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