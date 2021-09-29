Монастирський заявив про подальшу зміну кадрів у МВС

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“Ви кажете про зміну кадрів — так, це насправді проблема, насправді. Тільки Національна поліція — це 130 тисяч поліцейських, великий недобір кадрів. (...) Ми на своєму рівні почали такі кадрові перезавантаження щодо конкретних імен. Ми це не піаримо, це те, що має побачити і відчути бізнес. Головне - це зміна підходів, яка буде слідувати за зміною кадрів, а не просто зміна одних на інших”, — заявив міністр.

Нагадаємо

Сьогодні, 29 вересня, з посади голови Державної міграційної служби було звільнено Максима Соколюка. Раніше УНН повідомляв, що детективи НАБУ провели обшуки в кабінеті Соколюка в рамках розслідування розкрадань підчас будівництва нового офісу ДМС.

Соколюк очолював ДМС з січня 2015 року. За період його керівництва ДМС не одноразово ставало об’єктом уваги журналістів-розслідувачів та правоохоронців.

Найбільшої уваги та розголосу отримала справа колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової, яку підозрюють у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди. Пімахову, справу якої нещодавно було передано на розгляд Вищого антикорупційного суду, підозрюють в організації противоправного оформлення посвідок на проживання та громадянства України для іноземців.