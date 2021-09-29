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Политолог об увольнении главы ГМС: абсолютно правильное прагматическое решение

Политолог об увольнении главы ГМС: абсолютно правильное прагматическое решение

Киев  •  УНН

 • 28471 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Решение об увольнении Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы верное и соответствует требованиям общества. Такое мнение в комментарии УНН высказал политический эксперт Андрей Золотарев.

Цитата

"Учитывая то, что во времена этого руководителя миграционная служба как была коррумпированной - так коррумпированной и осталась - это решение (об увольнении - ред.) с прагматической точки зрения абсолютно понятно. Если руководитель за год-два не предоставил какие-то весомые результаты - он их никогда не предоставит. Именно поэтому это решение оправдано", - считает политолог.

Золотарев поддерживает решение министра МВД об увольнении Соколюка с должности и считает, что в обществе есть запрос на борьбу с коррупцией.

"Поддерживаю министра в этом смысле. Его действия в этой части, по-моему, понятны и оправданы. Запрос у общества именно на такую политику действительно есть", - сказал политолог, отвечая на вопрос о том, являются ли такие действия министра проявлением востребованной в обществе политики "нулевой толерантности" к коррупции.

Напомним

Сегодня, 29 сентября, с должности председателя Государственной миграционной службы было уволено Максима Соколюка. Ранее УНН сообщал, что детективы НАБУ провели обыски в кабинете Соколюка в рамках расследования хищений во время строительства нового офиса ГМС.

Соколюк возглавлял ГМС с января 2015 года. За период его руководства ГМС не раз становилась объектом внимания журналистов-расследователей и правоохранителей.

Наибольшее внимание и огласку получило дело бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой, которую подозревают в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды. Пимахову, дело которой недавно было передано на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда, подозревают в организации противоправного оформления вида на жительство и гражданства Украины для иностранцев.

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