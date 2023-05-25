Політолог про підписання документа про ядерну зброю: білорусь стає заручником ядерних ігор кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. білорусь стає заручником ядерних ігор кремля й особисто російського диктатора володимира путіна. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Володимир Воля, коментуючи підписання москвою та мінськом документа про розміщення тактичної ядерної зброї на території рб.
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«Насправді тут можна говорити, що білорусь стає заручником ядерних ігор кремля, й особисто путіна. Тому що ядерні тактичні боєзаряди розміщуватися на території білорусі і начебто вони можуть використовуватися білоруською армією, але насправді очевидно, що ті підрозділи білоруські, які цими зарядами оснащені, або можуть їх використовувати будуть у підпорядкуванні російського Генштабу», - розповів Воля.
Він зазначив, що можна однозначно говорити про те, що білорусь стає однією з мішеней у стратегії глобального стримування ядерних держав.
«Тобто по суті, білорусь не маючи власного ядерного арсеналу, ядерної зброї перетворюється на елемент російських ядерних ігор», - додав Воля.
Доповнення
Офіційна москва і мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі. Відповідний документ підписано на рівні міністрів оборони росії та білорусі.
У березні російський диктатор володимир путін заявив державному телебаченню, що лідери в москві та мінську домовилися про такий крок, який, за словами росії, не буде порушенням міжнародного Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Україна у відповідь вимагала негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.