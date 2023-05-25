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Політолог про підписання документа про ядерну зброю: білорусь стає заручником ядерних ігор кремля

Політолог про підписання документа про ядерну зброю: білорусь стає заручником ядерних ігор кремля

Київ • УНН

 • 666079 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. білорусь стає заручником ядерних ігор кремля й особисто російського диктатора володимира путіна. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Володимир Воля, коментуючи підписання москвою та мінськом документа про розміщення тактичної ядерної зброї на території рб.

Цитата

«Насправді тут можна говорити, що білорусь стає заручником ядерних ігор кремля, й особисто путіна. Тому що ядерні тактичні боєзаряди розміщуватися на території білорусі і начебто вони можуть використовуватися білоруською армією, але насправді очевидно, що ті підрозділи білоруські, які цими зарядами оснащені, або можуть їх використовувати будуть у підпорядкуванні російського Генштабу», - розповів Воля.

Він зазначив, що можна однозначно говорити про те, що білорусь стає однією з мішеней у стратегії глобального стримування ядерних держав.

«Тобто по суті, білорусь не маючи власного ядерного арсеналу, ядерної зброї перетворюється на елемент російських ядерних ігор», - додав Воля.

Доповнення

Офіційна москва і мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі. Відповідний документ підписано на рівні міністрів оборони росії та білорусі.

У березні російський диктатор володимир путін заявив державному телебаченню, що лідери в москві та мінську домовилися про такий крок, який, за словами росії, не буде порушенням міжнародного Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Україна у відповідь вимагала негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

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