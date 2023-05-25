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Политолог о подписании документа о ядерном оружии: беларусь становится заложником ядерных игр кремля

Киев • УНН

 • 666074 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. беларусь становится заложником ядерных игр кремля и лично российского диктатора владимира путина. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог Владимир Воля, комментируя подписание москвой и минском документа о размещении тактического ядерного оружия на территории рб.

Цитата

«На самом деле здесь можно говорить, что беларусь становится заложником ядерных игр кремля, и лично путина. Потому что ядерные тактические боезаряды размещаться на территории беларуси и вроде бы они могут использоваться белорусской армией, но на самом деле очевидно, что те подразделения белорусские, которые этими зарядами оснащены, или могут их использовать, будут в подчинении российского Генштаба», - рассказал Воля.

Он отметил, что можно однозначно говорить о том, что беларусь становится одной из мишеней в стратегии глобального сдерживания ядерных держав.

«То есть по сути, беларусь не имея собственного ядерного арсенала, ядерного оружия превращается в элемент российских ядерных игр», - добавил Воля.

Дополнение

Официальная москва и минск подписали документ о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Соответствующий документ подписан на уровне министров обороны россии и беларуси.

В марте российский диктатор владимир путин заявил государственному телевидению, что лидеры в москве и минске договорились о таком шаге, который, по словам россии, не будет нарушением международного Договора о нераспространении ядерного оружия.

Украина в ответ потребовала немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

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