Політолог про мінський процес: всім учасникам було вигідно триматися за цю фікцію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Мінський процес себе дуже давно вичерпав, але через об’єктивні і суб’єктивні причини за цю фікцію трималися всі учасники процесу. Про це в ефірі “5 каналу” заявив політолог Петро Олещук, передає УНН.
“Мінський процес себе дуже давно вичерпав, але через об’єктивні і суб’єктивні причини за цю фікцію трималися. Тому що всім учасникам даного процесу було вигідно підтримувати цю фікцію,” — зазначив він.
“Європейським партнерам необхідно було демонструвати ефективність своєї політики, українська влада розглядала Мінський процес у якості механізму імплементації продовження санкцій проти Росії, а Росія розглядала Мінський процес, як спосіб тягнути час доти, доки не вдасться переломити ситуацію на заході з політичної точки зору,” — сказав політолог.
П.Олещук додав: “Росія частково домоглася реалізації своїх цілей в плані європейської, американської політики і тепер прагне закріпити ці всі досягнення у конкретних геополітичних документах. Європейські партнери входять у ситуацію внутрішніх виборів. За великим рахунком їм дуже скоро буде не до цих фікцій. А стосовно української сторони, то вона також буде змушена рахуватися із тими обставинами, тим більше, якщо справді дійде до скасування або обмеження санкцій проти Росії. Тоді для України вже не буде мотивації триматися за Мінські домовленості, бо санкції була єдина причина, чому ми до них апелювали”.
Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську було піднято питання відведення важкого озброєння на Донбасі до 5 лютого з яким всі сторони погодились.
Наступне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 15 лютого.