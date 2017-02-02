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Политолог о минском процессе: всем участникам было выгодно держаться за эту фикцию

Политолог о минском процессе: всем участникам было выгодно держаться за эту фикцию

Киев • УНН

 • 10876 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Минский процесс себя очень давно исчерпал, но в силу объективных и субъективных причин за эту фикцию держались все участники процесса. Об этом в эфире "5 канала" заявил политолог Петр Олещук, передает УНН.

"Минский процесс себя очень давно исчерпал, но в силу объективных и субъективных причин за эту фикцию держались. Потому что всем участникам данного процесса было выгодно поддерживать эту фикцию ", - отметил он.

"Европейским партнерам необходимо демонстрировать эффективность своей политики, украинская власть рассматривала Минский процесс в качестве механизма имплементации продлении санкций против России, а Россия рассматривала Минский процесс, как способ тянуть время до тех пор, пока не удастся переломить ситуацию на западе с политической точки зрения", - сказал политолог.

П.Олещук добавил: "Россия частично добилась реализации своих целей в плане европейской, американской политики и теперь стремится закрепить все эти достижения в конкретных геополитических документах. Европейские партнеры входят в ситуацию внутренних выборов. По большому счету им очень скоро будет не до этих фикций. А относительно украинской стороны, то она также будет вынуждена считаться с теми обстоятельствами, тем более, если действительно дойдет до отмены или ограничения санкций против России. Тогда для Украины уже не будет мотивации держаться за Минские договоренности, потому что санкции была единственная причина, почему мы к ним апеллировали".

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске был поднят вопрос отвода тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля, с которым все стороны согласились.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 15 февраля.

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