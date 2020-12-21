Політолог назвав головні політичні події року, що минає

"Головна подія і головна проблема цього року не тільки для України, але й для всього світу — це епідемія COVID-19 та економічна криза, яка стала наслідком як самої епідемії, так і карантинних обмежень, які вводилися для боротьби з епідемією. Це головний виклик, зокрема і для нашої країни, тому що це впливало на політичну ситуацію, на загальносуспільну атмосферу. У нас, оскільки були місцеві вибори, то поєднання коронакризи та місцевих виборів ще спричинили і напругу в стосунках між центральною та місцевою владою. Але ця проблема була актуальною навесні та восени. Наприкінці року, після завершення місцевих виборів, ця напруга стала набагато меншою”, — розповів Фесенко.

Однак, за його словами, певні проблеми залишилися, й іноді вони проявляються.

“Це пов’язано з політичною боротьбою навколо обрання керівників нових органів місцевого самоврядування, але в принципі проблем в цьому плані стало менше. Проте, так чи інакше проблема цих стосунків, взаємин між центральною та місцевою владою наразі є стратегічною внаслідок реформи децентралізації. Ця проблема буде актуальною і далі. Не буде явного конфлікту, хоча виникнення протиріч можливе”, — сказав Фесенко.

Експерт також нагадав про трагічну подію — авіакатастрофу літака МАУ. Йдеться про трагедію, що сталася 8-го січня 2020 року, коли рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії внаслідок збиття невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців.

“(Також важливими подіями цього року стали — ред.) зміна уряду, зміна різних керівників - від керівника Офісу Президента до Генпрокурора. Я вже не кажу про оновлення Кабміну, яке відбувалося навіть після призначення нового складу уряду. Криза навколо Конституційного Суду й антикорупційного законодавства”, — розповів Фесенко.

Як повідомлялося, 27 жовтня цього року Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. 11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.