Політолог Карасьов назвав, хто з команди "Батьківщини" може стати членом Кабміну

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"В команді Юлії Тимошенко є професіонали своєї справи: аграрна політика — Вадим Івченко, електроенергія і ЖКП — Кучеренко, зовнішня політика — Григорій Немиря і так далі. Просто бери й формуй Кабмін, бо є професіонали, що можуть стати міністрами на цих постах", - вважає Карасьов.

Деталі

Одночасно з цим політолог зауважив, що у Президента Володимира Зеленського немає професійних кандидатів у команді. Карасьов окремо підкреслив, що владою "не було прораховано ризики щодо питання продажу землі", а це може негативним чином вплинути не лише на аграрний сектор країни, а й на стабільність держави в цілому.

"Чи є реальне розуміння, які будуть наслідки? Агарне питання завжди призводило до важливих змін в соціальній і політичній структурі. І якщо країни невдало проводили реформи, то були приречені на цикли політичної деградації, перерозподілу і нестабільності на десятки років вперед", - зауважив Вадим Карасьов.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Батьківщина" і член аграрного комітету Вадим Івченко вважає, що після відкриття ринку землі з 1 липня під загрозою втрати землі опиняться фермери. На його думку, головна проблема полягає в тому, що землю будуть викупати ті, хто має гроші, а фермери таким чином будуть втрачати доступ до землі, яку давно обробляють, адже не матимуть фінансової змоги стати її власником. Тому відкриттю ринку землі мають передувати стратегічні кроки, які збережуть село та підтримають одноосібників, які працюють на землі, зазначив Вадим Івченко.